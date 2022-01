Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Gleich drei Einbrüche auf dem Heideweg

Hamm-Rhynern (ots)

Am Wochenende kam es auf dem Heideweg zu drei Einbrüchen - die Täter gelangten über die Terrassentür und Fenster in die Häuser. Bei einem Haus wurde die Terrassentür aufgehebelt, bei einem das Glas der Tür zerstört und beim dritten das Fenster gewaltsam geöffnet. In allen drei Fällen gelangten die unbekannten Täter über die Rückseite gewaltsam in die Häuser auf dem Heideweg, nach ersten Erkenntnissen machten sie jedoch keine Beute. Eine abschließende Aussage zum Diebesgut konnten die Bewohner bei der Spurensicherung durch die Polizei noch nicht treffen. Alle drei Taten ereigneten voraussichtlich zwischen Sonntagmittag und Abend. Wichtig ist es, aufmerksam zu sein und schon bei geringen Verdachtsmomenten in der Nachbarschaft umgehend den Notruf 110 zu wählen. Hinweise zu den Einbrüchen nimmt die Polizei Hamm unter der 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(mg)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell