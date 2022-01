Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Taxi nicht bezahlt und weggerannt - Ehefrau bezahlt Rechnung

Hamm-Herringen (ots)

Vor der Taxi-Rechnung weglaufen, das klappte im Fall eines 47-Jährigen am frühen Sonntagmorgen, 16. Januar, nur begrenzt - seine Ehefrau beglich die Rechnung.

Der 47-Jährige fuhr gegen 4 Uhr, alleine mit einem Taxi von der Südstraße aus der Innenstadt nach Hause. Auf dem Weg hielt der Taxi-Fahrer an einer Bank, damit der Mann Geld für die Fahrt abheben konnte. Als das nicht gelang, steuerte der serviceorientierte Fahrer eine weitere Filiale an - auch dort erhielt der Mann kein Geld. Die Reaktion des Mannes überraschte. Er nahm die Beine in die Hand und rannte in Richtung Holzstraße. Was er anscheinend nicht bedachte: Er nannte dem Taxi-Fahrer zu Beginn der Fahrt seine Wohnanschrift. Die hinzugerufene Polizei fuhr genau dort hin und traf auf die Ehefrau des nächtlichen Läufers. Ihr Mann war zu diesem Zeitpunkt noch nicht zuhause. Sie bezahlte zwar die offene Rechnung, die Strafanzeige kann sie ihm jedoch nicht abnehmen.(mg)

