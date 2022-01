Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Falsche Impfpässe - Paar flüchtet aus Apotheke

Hamm-Mitte (ots)

Eine Mitarbeiterin einer Apotheke auf der Werler Straße alarmierte am Freitag, 14. Januar, 11.45 Uhr, wegen zwei gefälschter Impfpässe die Polizei. Als die Mitarbeiterin die Impfpässe eines Paares in Augenschein nahm, die ihre Booster-Impfung digitalisieren wollten, wurde sie stutzig. Mehrere Auffälligkeiten an den Dokumenten veranlasste sie, die Polizei zu alarmieren. Die beiden Betrüger griffen sich wütend die gefälschten Zeugnisse und verließen die Apotheke. Die Personalien des Paares sind bekannt - diese befanden sich auf den Pässen. Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei warnt: Wer falsche Impfpässe benutzt, macht sich strafbar!(mg)

