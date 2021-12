Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Mit leeren Taschen rein, mit vollen wieder raus

Görlitz (ots)

Über die Görlitzer Stadtbrücke gelangte gestern Nachmittag ein polnischer 36-Jähriger zu Fuß in die Neißestadt. Auf der Suche nach einem Personaldokument warfen die Ordnungshüter auch einen Blick in dessen Tasche bzw. in dessen Rucksack. Sowohl die Tasche als auch der Rucksack war zu diesem Zeitpunkt absolut lehr. Etwa 90 Minuten später hatte sich das aber geändert - Tasche und Rucksack waren nun prall gefüllt. Zum Vorschein kamen schließlich Handtücher, Handschuhe, Bettzeug, Duschbad, ein Stirnband sowie eine Armbanduhr.

Weil der Mann weder Quittungen vorlegen noch eine glaubhafte Erklärung über die Herkunft der ladenneuen Dinge abgeben konnte, wurden diese sichergestellt. Gegen den mutmaßlichen Dieb ermittelt nun das Polizeirevier Görlitz.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf, übermittelt durch news aktuell