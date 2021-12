Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verurteilt und dennoch wieder mit dem Auto unterwegs

Görlitz, BAB 4 (ots)

Als Bundespolizisten am Montagvormittag den Fahrer eines polnischen BMW in der Nähe von Kodersdorf stoppten und sich nach dessen Führerschein erkundigten, teilte der Mann zunächst mit, dass er so einen Schein nicht besitze. Bei der anschließenden Überprüfung der Personalien des polnischen Bürgers kam dann ans Licht, dass das Amtsgericht Görlitz den 47-Jährigen bereits im Mai 2020 wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verurteilt und eine Geldstrafe angeordnet hatte. Weil die Strafe bis dato nicht beglichen wurde, veranlasste die Staatsanwaltschaft Görlitz vor ein paar Wochen eine entsprechende Fahndungsausschreibung. Seiner Zahlungspflicht kam der Verurteilte nun nach bzw. ließ durch einen Bekannten insgesamt 2034,45 Euro auf den Tisch legen. Damit sind nun auch die Verfahrenskosten beglichen. Der Pkw blieb dennoch stehen. Das neu eröffnete Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis führt nun das Autobahnpolizeirevier Bautzen.

