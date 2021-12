Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Feuerwerkskörper sichergestellt

Bad Muskau (ots)

Am vergangenen Wochenende sind durch die Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf in mehreren Fällen Feuerwerkskörper (insgesamt 237 Knaller sowie eine Feuerwerksbatterie) sichergestellt worden. Ausnahmslos handelte es sich um Pyrotechnik der Kategorien F3 und F4, für deren Umgang den Käufern bzw. Eigentümern der entsprechende Befähigungsnachweis fehlte. Letztlich sind ein Jugendlicher (17), eine Frau (39) und fünf Männer im Alter von 18 bis 57 Jahren wegen des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz angezeigt worden. Die angezeigten Personen wohnen in Sachsen bzw. in einem Fall in Thüringen. Sie nutzten den Samstag als auch den Sonntag für einen Einkauf auf dem so genannten Polenmarkt gegenüber Bad Muskau. Auch in den kommenden Tagen bis zum Jahreswechsel wird die Bundespolizei bei der Durchführung ihrer stichprobenartigen Fahndungskontrollen insbesondere auf die Einhaltung sprengstoffrechtlicher Vorschriften achten.

