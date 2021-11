Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Münsterstraße/Geldbörse aus Rucksack gestohlen - Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

Erneut waren Taschendiebe in einem Discounter in Dülmen erfolgreich. Eine Dülmenerin hielt sich am Samstag (27.11.) gegen 14 Uhr zum Einkauf im KiK-Markt auf, als sie ein Ziehen an ihren Rucksack, den sie auf dem Rücken trug, feststellte. An der Kasse stellte sie später das Fehlen ihrer Geldbörse fest. Sie konnte eine ca. 55-65 jährige und ca. 165 cm große Frau hinter sich feststellen, die um den Hals und den Kopf eine Mütze bzw. einen Schal trug.

Die Polizei bittet darum, sich beim Einkauf vorsichtig zu verhalten. In den vergangenen Wochen kam es täglich zu Taschendiebstählen in Verbrauchermärkten im Kreis. In den meisten Fällen wurden Geldbörsen aus unverschlossenen Taschen, auch Jacken- oder Hosentaschen, gestohlen. Einige Einkaufstaschen befanden sich unbeaufsichtigt in Einkaufswagen. Tragen sie ihre Wertgegenstände unmittelbar am Körper. Legen sie keine Taschen in Einkaufwagen ab. Melden sie verdächtige Beobachtungen bei der Polizei unter der Rufnummer 02594/7930.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell