Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg, Steinfurter Straße/ Windschutzscheibe beschädigt

Coesfeld (ots)

Nach einem Unfall auf der B58 am Freitag (26.11.21) sucht die Polizei einen unbekannten Lkw-Fahrer. Gegen 11.25 Uhr befuhr ein 33-jähriger Lüdinghauser mit seiner Sattelzugmaschine die B58 aus Richtung Autobahnanschlussstelle Ascheberg kommend in Fahrtrichtung Kreuzung B58 / L844.

In diesem Bereich kam dem 33-Jährigen ein roter Sattelschlepper entgegen. Als sich beide Fahrzeuge auf gleicher Höhe befanden, löste sich offensichtlich eine Radkappe vom Reifen des unbekannten Fahrzeugs und schleuderte gegen die Windschutzscheibe vom Lkw des Lüdinghausers. Der unbekannte Fahrer setzte seine Fahrt in Richtung Autobahn fort. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell