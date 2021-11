Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen-Buldern, Krummer Timpen/Grüner Weg, Sachbeschädigung

Coesfeld (ots)

Am 28.11.2021, gegen 00:15 Uhr, beschädigten zwei unbekannte Täter die Außenjalousie eines Wohnhauses in der Straße Krummer Timpen in Dülmen-Buldern. Der Geschädigte vernahm zur Tatzeit ein lautes Ruckeln an der Jalousie eines Fensters und als der Geschädigte nachschaute, sah er zwei Personen von dem betreffenden Fenster, auf der Straße Grüner Weg, wegrennen. An der Jalousie entstand Sachschaden. Hinweise nimmt die Polizei Dülmen unter 02594-7930 entgegen.

