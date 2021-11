Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg, Mühlenkamp, Wohnungseinbruch

Coesfeld (ots)

Am 27.11.2021, in der Zeit von 15:00 Uhr bis 20:00 Uhr, hebelten unbekannte Täter ein Fenster eines Einfamilienhauses am Mühlenkamp in Ascheberg auf. Aus dem Haus wurde unter anderem Schmuck und Bargeld entwendet. Hinweise nimmt die Polizei Lüdinghausen unter 02591-7930 entgegen.

