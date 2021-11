Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Grete-Schött-Ring, Verkehrsunfallflucht, Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

Am 26.11.2021, gegen 13:00 Uhr, kam es zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Grete-Schött-Ring in Senden. Die Geschädigte befuhr den Grete-Schött-Ring, als sie, in Höhe der Parkboxen vor der dortigen Aldi-Filiale, ein verdächtiges Geräusch vernahm. Aufgrund der Verkehrslage fuhr die Geschädigte ein Stück weiter, wo sie ihr Fahrzeug abstellte und einen Unfallschaden feststellte. Der Unfallverursacher, welcher vermutlich aus einer der Parkboxen ausparkte, hatte sich von der Unfallstelle entfernt, ohne seinen Unfallanschlusspflichten nachzukommen. Hinweise nimmt die Polizei Lüdinghausen unter 02591-7930 entgegen.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell