Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Kapellenweg, Baucontainer aufgebrochen

Coesfeld (ots)

In der Nacht zum 26.11.2021 brachen bisher unbekannte Täter in einen Baucontainer einer Baustelle am Kapellenweg 77 in Dülmen ein. Aus dem Container wurden mehrere Werkzeuge entwendet. Der Wert der entwendeten Gegenstände beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei Dülmen unter 02594-7930 entgegen.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell