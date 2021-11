Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld-Lette, Kardinal-von-Galen Grundschule, Fensterscheiben beschädigt

Coesfeld (ots)

In der Zeit vom 25.11.2021, 18:00 Uhr, bis 26.11.2021, 07:45 Uhr, wurden vier Fensterscheiben der Kardinal-von-Galen Grundschule in Lette beschädigt. Bei drei Scheiben wurde die äußere Scheibe der Doppelverglasung vermutlich durch Steinwürfe eingeworfen, durch einen Flaschenwurf wurde eine vierte Scheibe oberflächlich beschädigt. Betroffen war die Fensterfront auf der Gebäuderückseite zur Straße "Am Haus Lette". Hinweise nimmt die Polizei Coesfeld unter 02541-140 entgegen.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell