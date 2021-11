Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Marktgarage, Seitenscheibe eines Pkw eingeschlagen

Coesfeld (ots)

Am 26.11.2021, gegen 08:45 Uhr, stellte der Sicherheitsdienst der Marktgarage einen beschädigten Pkw in der Tiefgarage am Markt in Coesfeld fest. Unbekannte/r Täter schlug/en vermutlich mit einem aufgefunden, massiven Fahrradschloss die Seitenscheibe eines schwarzen Fiat Punto ein. Hinweise nimmt die Polizei Coesfeld unter 02541-140 entgegen.

