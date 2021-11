Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen-Hiddingsel, Brinkstraße, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Drogeneinfluss

Coesfeld (ots)

Am 26.11.2021, gegen 13:20 Uhr, wurde ein 31-jähriger Pkw-Führer aus Dülmen auf der Brinkstraße in Hiddingsel angehalten. Im Rahmen der Verkehrskontrolle wurde bekannt, dass der Mann das Fahrzeug führte, ohne in Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest verlief positiv. Eine Blutprobe wurde angeordnet. Gegen den Fahrzeughalter wurde eine Anzeige gefertigt.

