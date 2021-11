Polizei Coesfeld

POL-COE: Nordkirchen, Wilhelm-Raiffeisen-Straße, mehrere Firmenfahrzeuge aufgebrochen

Coesfeld (ots)

In der Nacht zum 26.11.2021 brachen unbekannte Täter fünf Firmenfahrzeuge einer an der Wilhelm-Raiffeisen-Straße in Nordkirchen ansässigen Firma für Energietechnik auf. Aus den Fahrzeugen wurden sämtliche Werkzeuge entwendet. Der Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf über 10.000,-EUR. Hinweise nimmt die Polizei Lüdinghausen unter 02591-7930 entgegen.

