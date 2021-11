Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Nottuln, Buldern, Münsterstraße, Südring, Steinstraße, Max-Planck-Straße

3 Drogenfahrten und einmal Fahren ohne Führerschein am Wochenende

Coesfeld (ots)

Bei Verkehrskontrollen am Wochenende beendete die Polizei vier Fahrten.

Zwei Autofahrern entnahm man eine Blutprobe auf der Wache in Dülmen nachdem der freiwillig durchgeführte Drogenvortest den Verdacht des Drogenkonsums bestätigte. Beamte hielten sie (einen 21-jährigen Nottulner) auf der Steinstraße in Nottuln und (einen 22-jährigen Dülmener) auf der Max-Planck-Straße in Dülmen, Buldern im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle an.

Ebenfalls positiv verlief der Drogenvortest bei einem 18-jährigen E-Roller-Fahrer aus Dülmen. Ihn hielten Polizisten auf dem Südring in Dülmen an. Auch ihm wurde anschließend eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Ohne Führerschein war ein 15-jähriger Rollerfahrer aus Dülmen unterwegs. Diese Fahrt beendeten die Polizisten auf der Münsterstraße in Dülmen.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell