Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Einbrüche auf dem Weihnachtsmarkt in Wilhelmshaven - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

Am vergangenen Dienstag gingen bislang unbekannte Täter im Zeitraum von 03.00 Uhr bis 11.30 Uhr insgesamt fünf Schaustellerhütten auf dem Wilhelmshavener Weihnachtsmarkt auf dem Valoisplatz an. In zwei Hütten brachen die Täter ein, bei drei weiteren blieb es beim Versuch. Neben Waren entwendeten die Täter Bargeld. Täterhinweise liegen bislang nicht vor. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, diese der Polizei Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 mitzuteilen.

