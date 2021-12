Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Vermisstensuche nach Körperverletzung in Wilhelmshaven

Wilhelmshaven (ots)

Am vergangenen Sonntag erhielt die Polizei gegen 07.00 Uhr Kenntnis von einem Körperverletzungsdelikt im Goedenser Weg in Wilhelmshaven. Eine Anruferin teilte mit, dass sie in dem Mehrparteienhaus, in dem sie wohnt, weibliche Hilferufe hören würde.

Die eingesetzten Beamten trafen am Einsatzort auf eine 28-jährige Frau, die im Gesicht Verletzungen aufwies und angab, dass es mit ihrem Freund zu einer wechselseitigen körperlichen Auseinandersetzung gekommen sei. Nachbarn erklärten gegenüber den Beamten, dass eine männliche und blutende Person kurz vor Eintreffen der Polizei das Haus in unbekannte Richtung verlassen habe.

Die Fahndungsmaßnahmen, bei denen auch Fremdkräfte angefordert wurden, verliefen negativ.

Der 28-Jährigen, die zur Behandlung ins Krankenhaus eingeliefert wurde, wurde nach Anordnung der Staatsanwaltschaft Oldenburg eine Blutprobe entnommen. Weiterhin stellten die Beamten die Bekleidung sicher.

Am Montagabend wurde bekannt, dass der 25-jährige Freund wieder zur Wohnanschrift der 28-Jährigen für eine kurze Aussprache zurückgekehrt und dann wieder gegangen sei.

Die Ermittlungen dauern an.

