POL-WHV: Nachtrag: Versammlung in Wilhelmshaven

Wie bereits bekannt kam es am gestrigen Abend zu einer Versammlung von etwa 250 Personen am Rathausplatz in Wilhelmshaven. Hier geht es zur Pressemitteilung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68442/5098606 Im Rahmen der Versammlung skandierten die Teilnehmer vereinzelnd "Frieden, Freiheit/Demokratie, keine Diktatur" und nutzten weiterhin Tröten und Pfeifen. Nachdem die Versammlung auf dem Rathausplatz gegen 20.10 Uhr ohne besondere Vorkommnisse endete, trennten sich die Personen, wobei sich anschließend eine Personengruppe in den Innenstadtbereich und weiterhin auf den dortigen Weihnachtsmarkt begab. Einige Personen skandierten dort ebenfalls die o.g. Parole und nutzten erneut Tröten und Pfeifen. Die Polizei wertet aktuell aus der Bevölkerung übersandtes und in den sozialen Medien veröffentlichtes Videomaterial sowie Zeugenaussagen aus und prüft die Einleitung von Ordnungswidrigkeiten- und Strafverfahren. Bei der gestrigen unangemeldeten Versammlung besteht ein Zusammenhang zu den zurückliegenden Spaziergängen, die seit geraumer Zeit am Montagabend im Kontext zum Pandemiegeschehen und den politischen Maßnahmen landesweit stattfinden. Die Polizei wird gemeinsam mit der zuständigen Ordnungs- und Versammlungsbehörde der Stadt Wilhelmshaven die aktuelle Entwicklung beobachten, verstärkt Präsenz zeigen und gegen Zuwiderhandlungen vorgehen.

