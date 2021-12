Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Versammlung in Wilhelmshaven

Wilhelmshaven (ots)

Am heutigen Abend versammelten sich gegen 19:00 Uhr etwa 250 Personen am Rathausplatz und bewegten sich zu Fuß gemeinsam durch Siebethsburg. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dieses Aufzugs hielten sich hierbei an die Corona-Bestimmungen und die Straßenverkehrsordnung. Die Versammlung verlief friedlich und endete ohne besondere Vorkommnisse gegen 20:10 Uhr am Rathausplatz.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell