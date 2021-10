Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Unbekannte brechen in Einfamilienhaus ein

Langsur (ots)

In Langsur sind Täter in ein Einfamilienhaus in der Wasserbilliger Straße eingestiegen. Mitten in der Nacht, am 26. Oktober gegen 1.27 Uhr, durchsuchten sie mehrere Räume. Sie erbeuteten Bargeld und Wertgegenstände mit einem Gesamtwert im dreistelligen Bereich.

Die Polizei fragt: Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann Hinweise auf die Täter geben? Zeugen können sich bei der Kripo unter Telefon 0651/9779-2290 melden.

