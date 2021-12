Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Sachbeschädigung durch Lackkratzen und Graffiti an geparktem Pkw an der Hauptstraße in Sande

Sande (ots)

Am Abend des 12.12.2021 kam es in der Zeit von 19.00 Uhr bis 22.45 Uhr zu Graffiti-Schmierereien an einem geparkten Pkw Mercedes Benz im Bereich der Hauptstraße Einmündung Posener Straße. Zudem wurde der Lack des Fahrzeugs zerkratzt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit unter 04461 9211-0 mit der Polizei in Jever in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell