Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Graffiti-Schmierereien an Hausarztpraxis in Hohenkirchen - Polizei sucht Zeugen

Hohenkirchen (ots)

Am Abend des 12.12.2021 kam es in der Zeit zwischen 19.00 Uhr und 21.00 Uhr zu Graffiti-Schmierereien an einer Hausarztpraxis an der Bahnhofstraße in Hohenkirchen. Es wurde rote Sprühfarbe an der Außenfassade angebracht.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit unter 04461 9211-0 mit der Polizei in Jever in Verbindung zu setzen.

