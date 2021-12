Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Körperliche Auseinandersetzung in der Innenstadt - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

Am 10.12.2021 erhielt die Polizei gegen 20.00 Uhr Kenntnis von einer körperlichen Auseinandersetzung, die sich nach Zeugenaussagen zwischen mehreren Jugendlichen im Treppenhaus der Nordseepassage ereignet haben soll. In der Eberstraße befindliche Zeugen beobachteten das Geschehen und alarmierten die Polizei. Die eingesetzten Beamten trafen auf sechs Jugendliche, die keine Verletzungen aufwiesen. Bislang konnten die Opfer der Straftat nicht ermittelt werden. Die Opfer bzw. Zeugen, die sachdienliche Angaben tätigen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell