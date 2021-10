Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Polizei sorgt für Sicherheit

Am Freitag musste die Polizei ein Geschäft in Ulm räumen.

Ulm (ots)

In den Vormittagsstunden informierten Zeugen die Polizei über einen verdächtigen Gegenstand in einem Geschäft in der Innenstadt. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf. Geschäftsleitung und Polizei entschieden sich vorsorglich das Gebäude zu räumen. Spezialisten des Landeskriminalamts Baden-Württemberg untersuchten den verdächtigen Gegenstand. Polizeihunde durchsuchten das Gebäude. Schließlich gab die Polizei Entwarnung. Eine Gefahr für die Öffentlichkeit bestand demnach nicht.

+++++++

Claudia Kappeler, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell