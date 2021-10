Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Merklingen/A8 - Laster rammt Auto

Hoher Sachschaden entstand am Freitag bei einem Unfall auf der A8 bei Merklingen.

Ulm (ots)

Kurz vor 12 fuhr ein 57-Jähriger mit seinem Lastwagen in Richtung München. Bei Merklingen hatte zu dieser Zeit ein Suzuki eine Panne, berichtet die Polizei. Dort kam der Laster nach rechts auf den Standstreifen. Er rammte das Auto und schob es rund 30 Meter vor sich her. Die Insassen hatten zum Glück den Wagen längst verlassen. So wurde durch den Unfall niemand verletzt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 30.000 Euro. Sie ermittelt, um die Ursache des Unfalls festzustellen.

+++++++ 1980857

Wolfgang Jürgens, TEL. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell