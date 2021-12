Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unfallflucht in Schortens - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

Am Dienstag, 14.12.21, kam es um 14.50 Uhr in Schortens an der Einmündung Sengwarder Weg/Im Hamm zu einem Verkehrsunfall. Ein aus Sengwarden kommender schwarzer Kleintransporter passierte mehrere am Fahrbahnrand wartende Fahrzeuge und kam dabei so weit in den Gegenverkehr, dass er hier einen entgegenkommenden VW Sportsvan touchierte. Der Fahrer des Kleintransporters, an dem sich ein friesländer Kennzeichen befunden haben soll, entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Schortens unter der Telefonnummer 04461 98493-0 in Verbindung zu setzen.

