Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Pass und Führerschein gefälscht, Arbeitserlaubnis Fehlanzeige

Görlitz, BAB 4 (ots)

Nachdem Einsatzkräfte der Bundespolizei am Montag gegen 11.45 Uhr den Fahrer eines ukrainischen Mercedes auf dem Rastplatz An der Neiße Süd in Richtung Polen gestoppt hatten, wurden sie stutzig. Der Mann hinter dem Lenkrad reichte nämlich einen litauischen Reisepass sowie einen litauischen Führerschein zur Kontrolle. Einen Moment später stand für die Fahnder fest, dass es sich bei beiden Dokumenten um Fälschungen handelte. Die 1.500,00 Euro, die der Ukrainer den eigenen Angaben nach für die frisierten Papiere bezahlt hatte, waren sicher schlecht investiertes Geld. Einerseits landeten der Pass und der Führerschein in der Asservatenkammer, andererseits muss der 48-Jährige im Zusammenhang mit einem wegen Urkundenfälschung eingeleiteten Verfahren mit einem Strafbefehl rechnen. Zudem handelte er sich durch die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit während seines Aufenthaltes in Deutschland auch ein ausländerrechtliches Strafverfahren ein. Während er als Mechaniker Autos in Magdeburg reparierte, hatte er wohl vergessen, dass er dafür eine Arbeitserlaubnis benötigt hätte. Das letzte Wort hat nun die zuständige Ausländerbehörde.

