POL-OL: +++ Pressemitteilung des Polizeikommissariates Bad Zwischenahn: Autofahrer überfährt mit seinem Audi einen großen Verkehrskreisel in Edewecht +++

Oldenburg (ots)

Aus bislang unbekannter Ursache übersah am Freitag, dem 04.06.2021, gegen 06:30 Uhr ein 36jähriger Friesoyther mit seinem PKW Audi A6 den Kreisverkehr an der Oldenburger Straße zwischen Edewecht und Jeddeloh I. Der Autofahrer war zuvor in Richtung Oldenburg unterwegs und überfuhr den großen und mit massiven Findlingen und blühenden Pflanzen bestückten Kreisel und riss sich dabei den Fahrzeugunterboden auf. Dadurch liefen diverse Betriebsflüssigkeiten aus und gerieten auf die Fahrbahn und auf den Grünstreifen. Aus diesem Grunde musste die Straßenmeisterei Westerstede angefordert werden und eine Spezialfirma mit den aufwendigen Reinigungsarbeiten beauftragt werden. Der Audi wurde bei dem Verkehrsunfall erheblich beschädigt und musste von einem Abschleppunternehmen abtransportiert werden. Aufgrund der notwendigen Bergungs- und Reinigungsarbeiten musste die Oldenburger Straße immer wieder kurzfristig voll gesperrt werden, so dass es im vorherrschenden Berufsverkehrs phasenweise zu erheblichen Beeinträchtigungen kam.

