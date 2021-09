Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Schwerer Verkehrsunfall auf der B 108

B 108 Matgendorf (ots)

Am Samstag kam es gegen 14:00 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der B 108 zwischen Matgendorf und Breesen. Dabei kollidierten zwei Motorräder im Zuge eines Überholmanövers mit einem vorausfahrenden PKW. Zur Ermittlung der konkreten Unfallursache wurde die DEKRA hinzugezogen. Die beiden 46- und 53-jährigen männlichen Kradfahrer stürzten und mussten mit schweren Verletzungen in umliegende Krankenhäuser verbracht werden. Die beiden 22-jährigen Insassen des PKW, eine Frau und ein Mann, erlitten leichte Verletzungen. Im Zuge der Unfallaufnahme musste die B 108 zeitweise voll gesperrt werden. Beide Kräder und der PKW waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren zenhtausend Euro. Im Auftrag Lars Abrutat Einsatzleitstelle Rostock

