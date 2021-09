Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Schwerer Verkehrsunfall zwischen Dassow und Schönberg

Dassow (ots)

Am 25.09.2021 kam es gegen 06:15 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der L 01 aus Richtung Dassow kommend in Fahrtrichtung Schönberg. Der 34-jährige deutsche Fahrzeugführer kam mit einem Transporter bislang aus unbekannten Gründen nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Straßenbaum. Dadurch wurde der Fahrer in dem Transporter eingeklemmt und musste durch die FFw geborgen werden. Anschließend wurde dieser schwer verletzt mittels Rtw ins Klinikum Lübeck gebracht. Es entstand Gesamtschaden in Höhe von 40000,00 Euro. Ein MA der DEKRA nahm die Ermittlungen zur Unfallursache auf. Die Straße musste in der Zeit von 06:30 Uhr bis 11:10 Uhr vollgesperrt werden. Im Auftrag Silke Schulze Polizeirevier Grevesmühlen

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell