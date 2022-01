Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Müllcontainer auf der Horster Straße angezündet

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Zu dem Brand eines Müllcontainers auf der Horster Straße kam es am Freitag, 14. Januar, gegen 19.40 Uhr.

Ein Zeuge meldete der Polizei ein Feuer in einem Container am Zentralfriedhof in Bockum-Hövel. Der Brand wurde durch die Feuerwehr Hamm schnell gelöscht. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise zu dem Brand nimmt die Polizei Hamm unter der 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(mg)

