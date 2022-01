Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 18 Fahrzeuge im Stadtgebiet beschädigt

Hamm (ots)

Am Wochenende, von Freitag, 14. Januar bis Sonntag, 16. Januar, wurden insgesamt 18 Fahrzeuge im Stadtgebiet beschädigt - 14 davon auf der Horster Straße.

15 geparkte Fahrzeuge wurden durch Unbekannte in der Nacht von Samstag auf Sonntag, Tatzeitraum 21.30 Uhr bis 9 Uhr, in Bockum-Hövel beschädigt. Alleine auf der Horster Straße gingen der oder die Täter an einer Reihe geparkter Fahrzeuge vorbei und hinterließen lange Kratzer im Lack bei 14 von ihnen. Ein weiteres Auto wurde auf der Hammer Straße beschädigt.

Drei weitere Fahrzeuge, zwei in Herringen und eins in Heessen wurden bereits in der Nacht von Freitag auf Samstag angegangen. Auf der Kurt-Schumacher-Straße wurden die Seitenspiegel zweier geparkten Wagen beschädigt und auf dem August-Schüttken-Weg wurde eine elektrische Antenne abgerissen.

Die Höhe des Gesamtschadens aller Sachbeschädigungen kann noch nicht abschließend genannt werden.

Hinweise zu den Taten nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(mg)

