POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Einbruchdiebstahl in Pkw in Hatten +++ Zeugen gesucht

Bereits in der Zeit von Mittwoch, 28. Juli 2021, 21:30 Uhr, bis Donnerstag, 29. Juli 2021, 17:00 Uhr, wirkten bislang unbekannte Täter auf derzeit unbekannte Art und Weise auf einen verschlossenen Pkw ein, welcher zum Tatzeitpunkt in einer Stichstraße der Straße "Am Huntetal" in Hatten abgestellt war.

Die Täter entwendeten Bargeld aus dem Innenraum des Fahrzeugs.

Mögliche Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wildeshausen, unter der Telefonnummer 04431/941-0, in Verbindung zu setzen.

