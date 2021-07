Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Sechs Verletzte nach Verkehrsunfall

Soest (ots)

Sechs Verletzte und schätzungsweise 10.000 Euro Sachschaden bilanzierte die Polizei nach einem Verkehrsunfall am Donnerstag (16. Juli), gegen 18.20 Uhr, an der Kreuzung Wisbyring/Deiringser Weg. Eine 25-jährige Werlerin befuhr zuvor den Wisbyring in Richtung Werler Landstraße. Am Deiringser Weg wollte sie dann nach links auf diesen abbiegen. Da bereits vor ihr ein Wagen in den Deiringser Weg abbog, folgte sie diesem, ohne auf den entgegenkommenden Wagen eines 59-jährigen Autofahrers aus Lippstadt zu achten. Im Kreuzungsbereich stießen beide Fahrzeuge frontal zusammen. Durch den Aufprall wurden die 25-jährige Werlerin, der 59-jährige Lippstädter, sowie die Insassen aus dem Auto des Lippstädters im Alter von 58, 31, 4 und 1Jahr (alle aus Lippstadt) ebenfalls verletzt. Da alle Beteiligten unter Schock standen wurden sie vorsorglich, insbesondere auch aufgrund der hohen Aufprallenergie zur weiteren Untersuchung mit Rettungsfahrzeugen in Krankenhäuser gebracht. Nach erster Einschätzung des Rettungsdienstes waren von den sechs Verletzten vier schwer und zwei leicht verletzt. Der Kreuzungsbereich wurde für die Dauer der Unfallaufnahme teilweise gesperrt. (reh)

