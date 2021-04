Polizei Gütersloh

POL-GT: Dieb in Wohnung erwischt - Flucht endet in vorläufiger Festnahme

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Am Montagmittag (26.04., 13.26 Uhr) drang ein 60-jähriger Mann aus Herford unberechtigt in ein Wohnhaus an der Straße Unter den Eichen ein. Durch eine Zeugin wurde der Mann noch im Hausflur angesprochen, als er sich Bargeld in seine Taschen steckte. Der Mann versuchte zu Fuß zu flüchten. In der Nähe der Osnabrücker Landstraße sprang der Mann in ein Auto, in welchem sein Komplize auf ihn wartete. Die auf dem Fahrrad hinterherfahrende Zeugin wurde bei der sich anschließenden Flucht von dem Auto angefahren. Sie verletzte sich dabei nicht.

Durch eine weitere Streifenwagenbesatzung konnte der Pkw mit den beiden Insassen wenige Zeit später auf der Isselhorster Straße angetroffen werden. Der 60-jährige Beifahrer wurde vorläufig festgenommen. Ebenso sein 40-jähriger Fahrer.

Eine größere Menge Bargeld, welche der 60-jährige Herforder in seiner Tasche hatte, wurde sichergestellt.

Ein Strafverfahren gegen die Männer wurde eingeleitet.

