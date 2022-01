Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zigarettenautomat aufgebrochen

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Aufgebrochen wurde in der Nacht von Montag, 17. Januar auf Dienstag, 18. Januar, ein Zigarettenautomat auf der Klemmestraße. Unbekannte öffneten gewaltsam den an der Wand einer Spielhalle befestigten Automaten und erbeuteten eine noch nicht bekannte Anzahl an Zigaretten. Hinweise zu dem Aufbruch nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(mg)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell