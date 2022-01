Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Kollision im Kreuzungsbereich - zwei Beteiligte schwer verletzt

Hamm-Mitte (ots)

Nach einer Kollision im Kreuzungsbereich Werler Straße / Von-der-Marck-Straße am Montag, 17. Januar, 12 Uhr, wurden zwei Frauen im Alter von 63 und 57 Jahren schwer verletzt.

Die 63-jährige Frau aus Hamm fuhr mit ihrem Renault auf der Werler Straße in nördliche Richtung, als sie im Kreuzungsbereich mit einer 57-jährigen, ebenfalls Renault-Fahrerin, zusammenstieß. Die 57-Jährige wollte die Werler Straße aus der von-der-Marck-Straße in Richtung Lilienstraße kreuzen. Zum Unfallzeitpunkt war die Ampel in Betrieb - die Ermittlungen zu einem eventuellen Rotlicht-Verstoß dauern an.

Beide Fahrerinnen wurden zur stationären Behandlung in Hammer Krankenhäuser gebracht.

Der Sachschaden an den beiden Fahrzeugen liegt im hohen vierstelligen bis niedrigen fünfstelligen Bereich.(mg)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell