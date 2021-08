Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: E-Bike geklaut - Polizei sucht mit Fotos nach den Tätern - #polsiwi

Siegen (OT Weidenau) (ots)

Unbekannte Täter haben am 21. Juni 2021 im Hinterhof eines Mehrfamilienhauses an der Weidenauer Straße in Siegen-Weidenau ein E-Bike geklaut.

Zwischen 06:00 Uhr und 15:45 Uhr schlugen die Diebe zu. Zuvor hatten sie den Tatort ausgespäht. Bei dem E-Bike handelt es sich um ein Fahrrad der Marke Bergamont in den Farben grau/schwarz. Zudem besitzt das Bike violette Pedale.

Dank einer Videoüberwachung sind die Täter bei ihrer Tat gefilmt worden. Die Kriminalpolizei sucht nun mit Fotos nach den flüchtigen Dieben. Die Fotos sind über folgende Homepage abrufbar:

https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/siegen-besonders-schwerer-fall-des-fahrraddiebstahls

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Siegen unter der 0271/7099-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell