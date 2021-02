Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 04.02.2021 mit einem Bericht aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Bild-Infos

Download

Heilbronn (ots)

Mosbach-Diedesheim: Wohnmobil gestohlen - Zeugen gesucht

Ein bislang Unbekannter hat im Zeitraum zwischen dem 12. Dezember 2020 und dem 3. Februar 2021 ein Wohnmobil im Römerring gestohlen. Die Besitzerin des Wohnmobils stellte dieses bereits im Dezember an einer Parkmöglichkeit im Römerring ab und bemerkte Anfang Februar, dass dieses nicht mehr dort stand. Da die bisherigen Ermittlungen ergaben, dass das Fahrzeug nicht abgeschleppt wurde, geht die Polizei Mosbach nun von einem Diebstahl aus. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um ein Wohnmobil der Marke Fiat, welches einen Wert von circa 25.000 Euro hat. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06261 8090 bei der Polizei Mosbach zu melden.

Buchen: Traktor gestohlen - Zeugen gesucht

Bislang Unbekannte Täter haben am Montag gegen 19.35 Uhr einen Ackerschlepper vom Hof eines Landmaschinenhandels in der Walldürner Straße in Buchen gestohlen. Ein Mitarbeiter der Firma bemerkte am Mittwoch gegen 17 Uhr, dass der Traktor nicht mehr auf dem Hof stand, weshalb er die Polizei verständigte. Im Verlauf der bisherigen Ermittlungen konnte festgestellt werden, dass der oder die Täter am Montag gegen 19.35 Uhr mit dem Ackerschlepper vom Werksgelände in Richtung Walldürn fuhren. Bei dem gestohlenen Fahrzeug handelt es sich um einen grünen Traktor des Hersteller John Derre mit Frontlader. Dieser hatte einen Wert von circa 25.000 Euro. Die Polizei Buchen bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter der Telefonnummer 06281 9040 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell