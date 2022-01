Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Falscher Wasserwerker beklaut 90-Jährige

Hamm-Heessen (ots)

Ohne Skrupel beklaute ein falscher Wasserwerker am Dienstag, 18. Januar, 14.25 Uhr, eine 90-jährige Frau in ihrer Wohnung in Hamm-Heessen / Dasbeck. Durch die Türsprechanlage gab sich der unbekannte Mann der 90-Jährigen gegenüber als Handwerker aus, der die Wasserleitungen überprüfen wollte. Als die Seniorin dem Unbekannten die Tür öffnete, nutzte er einen unachtsamen Moment und entwendete Schmuck und eine Geldkassette - der Wert des Diebesguts konnte noch nicht beziffert werden. Nach einigen fadenscheinigen Tests an Wasserhahn und Heizung verließ er die Wohnung wieder. Der dreiste Dieb ist zirka 1,75 Meter groß und sprach akzentfrei Deutsch. Er war bekleidet mit einer gräulichen Jacke, einer Jeans und einer Kappe. Hinweise zu dem Gesuchten nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(mg)

