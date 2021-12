Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Bad Harzburg vom 12.12.2021

Goslar (ots)

Zeugenaufruf nach Diebstahl von Kfz-Teilen

Zu einem Diebstahl von Autoteilen kam es in der zurückliegenden Woche bei bei einem Kfz-Händler im Gewerbegebiet Harlingerode. Von mehreren, ausgestellten Fahrzeugen wurden zielgerichtet die Katalysatoren abgebaut und entwendet. Der bisher bekannte Sachschaden wurde auf 2700,- EUR geschätzt. Mögliche Zeugen, die in dem Zeitraum vom 06.12.2021 - 11.12.2021 verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge dort bemerkt haben, können sich mit dem PK Bad Harzburg in Verbindung setzten (05322/911110).

Conrad, POK

