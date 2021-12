Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Einbruch in Einfamilienhaus+++

Oldenburg (ots)

+++Einbruch in Einfamilienhaus+++ Am Samstagabend, gegen 22.05 Uhr, wird über eine Sicherheitsfirma eine Alarmauslösung bei einem Einfamilienhaus in der Straße Am Tegelbusch (OT Wechloy) gemeldet. Die kurz darauf eintreffenden Polizeibeamten stellen ein beschädigtes Fensterelement der Terrassenverglasung fest. Augenscheinlich erfolgte kein Eindringen in das Objekt, so dass nach aktuellem Ermittlungsstand offenbar auch kein Diebesgut erlangt wurde. -1497764- Hinweise bitte an die Polizei unter Tel.-Nr. 0441/790-4115.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell