Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Lagemeldung der Polizeistation Braunlage für den Zeitraum vom 10.12. bis 12.12.2021

Goslar (ots)

1. Kennzeichendiebstahl

Hohegeiß. Im Zeitraum vom 06.12.2021 bis zum 10.12.2021, ca. 16:00 Uhr, wurde von einem Pkw VW, das vordere Kennzeichen mit einer Ortskennung aus dem Landkreis Goslar entwendet. Der Pkw stand im Tatzeitraum auf einem Parkplatz an der Kirchstraße.

Wer hierzu Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeistation Braunlage, unter der Rufnummer 05520/93260, in Verbindung zu setzen.

2. Verkehrsunfallflucht

Torfhaus. Am 11.12.2021, gegen 12:15 Uhr, kam es auf der B 4 in der Ortslage Torfhaus zu einem Verkehrsunfall. Ein 54-jähriger Mann aus dem Landkreis Goslar, befuhr mit seinem Pkw Pickup die B 4 auf dem linken von zwei Fahrstreifen in Richtung Braunlage. Ein bisher unbekannter Verursacher, befuhr mit einem schwarzen Pkw Mercedes, mit Kennzeichen aus dem Landkreis Wolfenbüttel, den rechten Fahrstreifen in Richtung Braunlage. Als dieser aufgrund von parkenden Fahrzeugen vom rechten auf den linken Fahrstreifen wechseln will, kommt es zum seitlichen Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Als der 54-jährige an der nächsten Möglichkeit auf dem rechten Fahrstreifen anhält, fährt der Verursacher an diesem vorbei und entfernt sich unerlaubt vom Unfallort. Eventuelle Zeugen dieses Unfalles werden gebeten, sich bei der Polizeistation Braunlage unter der Telefonnummer 05520/93260 zu melden.

i. A. Pauls, POK

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell