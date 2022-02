Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

FFW Schiffdorf: Pressemitteilung zur Aktuellen Sturmlage in der Gemeinde Schiffdorf

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Schiffdorf (ots)

Aufgrund der vorgewarnten Sturmlage für die Nacht von Freitag, den 18. Februar auf Samstag den 19. Februar 2022, wurden sämtliche Feuerwehren der Gemeinde Schiffdorf zur Bereitschaft in ihrer Feuerwehrhäuser geordert. Seit 18 Uhr stehen somit alle Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Schiffdorf einsatzbereit an ihren Standorten. Zusätzlich wurde eine Einsatzleitung vor Ort, kurz ELO, im Feuerwehrhaus Spaden eingerichtet. Um den Funkverkehr zu minimieren werden sämtliche Einsätze von der Leitstelle an die ELO übermittelt und von hier die verschiedenen Ortsfeuerwehren koordiniert.

Bisher wurden, in der Zeit von 14:30 bis 22:30, insgesamt zehn Einsätze durch sechs Ortsfeuerwehren im gesamten Gemeindegebiet abgearbeitet. Unter anderem kam es zu mehreren Einsätzen mit umgestürzten Bäumen und Ziegel, die vom Dach fielen. Die Bereitschaft wird noch vorraussichtlich bis morgen früh aufrechterhalten werden. Zwischenzeitlich mussten mehrere Straßen vollgesperrt werden. Im Einsatz befinden sich derzeit 102 Kameradinnen und Kameraden, welche 15 Einsatzfahrzeuge besetzen.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf, übermittelt durch news aktuell