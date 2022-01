Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: 8.000 Euro Sachschaden - Verursacher flüchtet

Mannheim (ots)

Weil ein bislang Unbekannter am Donnerstagabend mit seinem Pkw in der Carl-Benz-Straße auf die Gegenfahrbahn geriet, musste ein 32-jähriger VW-Fahrer nach rechts ausweichen um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. Dabei kollidierte der VW-Fahrer allerdings mit einem geparkten Porsche am Fahrbahnrand. Der Unfallverursacher, welcher zuvor auf die Gegenfahrbahn geriet, flüchtete unterdessen in Richtung Friedrich-Ebert-Straße. Es entstand ein Sachschaden von mindestens 8.000 Euro. Die Unfallermittler des Polizeireviers Mannheim-Neckarstadt suchen in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die das Unfallgeschehen um 19:30 Uhr beobachtet haben oder Hinweise zum Flüchtigen geben können. Diese werden gebeten, sich unter 0621 33010 zu melden.

