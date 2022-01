Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch, Rhein-Neckar-Kreis: Erneute Warnung vor präparierten Hundeködern

Wiesloch / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Bereits am vergangenen Freitag wurden im Bereich des Sandpfad- und des Sandbrunnenwegs mehrere, mit Nadeln präparierte, Wurststücke von einer aufmerksamen Hundehalterin festgestellt und beseitigt. Diese Woche wurde erneut ein Wurststück im betroffenen Bereich festgestellt das eine Nadel beinhaltete. Die Polizei warnt Hundehalter erneut vor möglichen Gefahren: Nehmen Sie ihr Tier an die Leine und bleiben Sie aufmerksam. Legen Sie, falls notwendig, einen Maulkorb an.

Die Beamten der Abteilung Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums Mannheim haben die Ermittlungen bereits vergangene Woche aufgenommen. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweis auf einen Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter 06222 57090 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell