Besigheim: Außenspiegel im Gegenverkehr gestreift - Zeugen gesucht

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker streifte am Montag gegen 11:30 Uhr im Gegenverkehr den Außenspiegel einer 37-jährigen Audi-Lenkerin. Die Frau war mit ihrem Wagen auf der Kreisstraße 1677 (K1677) von Hessigheim in Richtung Besigheim unterwegs, als es etwa einen Kilometer vor Besigheim zu dem Unfall zwischen den beiden Pkw kam. Der andere Unfallbeteiligte setzte seine Fahrt mit seinem Pkw fort. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Angaben zum unbekannten Fahrzeuglenker machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 07142 405 0 mit dem Polizeirevier Bietigheim-Bissingen in Verbindung zu setzen.

