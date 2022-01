Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Jugendlicher zusammengeschlagen und mit Flasche verletzt

Mühlhausen (ots)

Ein 18-jähriger Jugendlicher musste am Mittwochnachmittag in Mühlhausen, im Krankenhaus behandelt werden. Mindestens fünf junge Männer sollen ihn im Badergässchen, gegen 17 Uhr, körperlich angegriffen haben. Hierbei nutzten sie eine Flasche, die man dem Opfer auf den Kopf schlug. Angehörige des Jugendlichen verständigten die Polizei. Bei einem der Angreifer soll es sich um einen in Mühlhausen lebenden 24-Jährigen handeln. Zu den Hintergründen des Angriffs ist derzeit noch nichts bekannt. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen, unter der Telefonnummer 03631/960, zu melden.

